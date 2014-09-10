В НМАПО будут учить экспертов по вопросам управления качеством медицинской помощи

По словам ректора НМАПО имени П. Л. Шупика профессора Юрия Вороненко, обучение экспертов по организации аккредитации медицинских учреждений является началом расширения сферы знаний в системе последипломной подготовки менеджеров, что требует постоянного обновления и направлено на решение актуальной задачи в отечественной системе здравоохранения - совершенствование аккредитации в качестве одного из инструментов управления качеством медицинской помощи. «Результаты экспертной оценки учреждений будут определять определенный уровень качества медицинского обслуживания пациентов, что возлагает на экспертов высокую ответственность за качество аккредитационного процесса и обусловливает необходимость соответствующего уровня их знаний и практических навыков: из механизмов проведения аккредитации, подготовки экспертного заключения, построения коммуникаций с руководством и сотрудниками медицинского учреждения»,- отметил он.

До настоящего времени системное обучение экспертов по вопросам проведения аккредитации в Украине не было налажено, хотя в развитых системах здравоохранения это является обязательным условием. Данный цикл - это первый шаг, а обучение экспертов начинает регулярное обновление их знаний в соответствии с внедрения новых управленческих технологий по улучшению качества медицинской помощи населению Украины.