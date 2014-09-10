Минсоцполитики проведет реорганизацию протезной отрасли

С целью повышения эффективности работы протезной отрасли Минсоцполитики начало процесс ее реорганизации, которая происходит путем укрупнения предприятий и присоединения менее мощных к более мощным.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается, это даст возможность сократить расходы на административный аппарат, модернизировать управление отраслью и улучшить качество продукции.

Читайте такжеРаненых в АТО военных обещают обеспечить современными и бесплатными протезами

В частности, Тернопольское казенное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие присоединится к Львовскому КЭПОП, Житомирское государственное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и государственное предприятие Киевский завод „Импульс” - к Киевскому КЭПОП и т. д.

«При этом производственный персонал сокращаться не будет. Не уменьшится и сеть предприятий. Все они останутся в государственной собственности», - заверяют в Минсоцполитики.

Также сообщается, что реорганизация отрасли предусматривает ликвидацию промышленного объединения «Укрпротез», которое не задействовано в производственном процессе изготовления технических средств реабилитации (ТСР), а выступает лишь посредником с полномочиями администратора. Такие мероприятия позволят уменьшить управленческие расходы на 10 млн грн в год. Эти деньги будут направлены как дополнительный финансовый ресурс на изготовление ТСР.

Процесс реорганизации никоим образом не повлияет на действующую систему обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, однако будет способствовать более эффективной работе отрасли, заверяют в профильном министерстве.

Отмечается, что вопрос реформирования сферы приобрел особую актуальность из-за военных действий, происходящих на востоке страны, и соответственно - роста количества людей, которые нуждаются в ТСР.

По официальным данным, на сегодня в Украине насчитывается 2,6 млн граждан с ограниченными возможностями, для которых за счет государственных средств осуществляется изготовление технических средств реабилитации. В госбюджете-2014 на обеспечение отдельных категорий населения ТСР предусмотрено 568,4 млн грн.