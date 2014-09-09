Жители Донецка получили 20 тысяч продуктовых наборов из гуманитарного рейса Ахметова

Самые незащищенные категории горожан получили уже около 20 000 продуктовых наборов. В первую очередь, это одинокие мамы с детьми дошкольного возраста, люди с инвалидностью, пенсионеры, «дети войны» и участники Второй мировой войны, многодетные, приемные семьи, опекуны и детские дома семейного типа, семьи с детьми-инвалидами. Также волонтеры ФК «Шахтер», которые разгружают, расфасовывают и помогают раздавать гуманитарную помощь, доставляют отдельно продуктовые наборы людям, которые обслуживаются на дому территориальными центрами социального обслуживания населения.

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Как заявил генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин, самое главное сейчас – помочь землякам: пожилым людям, женщинам, детям.

"Десятки тысяч дончан оказались в тяжелейших условиях. Важно, чтобы ресурсы, которые мы имеем, были максимально задействованы для оказания помощи людям в такое трудное время. Более 100 сотрудников клуба ежедневно участвуют в расфасовке продуктов питания, их транспортировке в районы города и раздаче. Некоторые работники-волонтеры практически круглосуточно находятся на «Донбасс Арене», занимаясь организацией этого сложного процесса, сопряженного с множеством рисков. Для наших сотрудников это своего рода десант милосердия».

«Шахтер» начал оказывать помощь Донецку еще раньше, до отправки первого эшелона Гуманитарного рейса. Тогда футбольному клубу удалось передать несколько сотен пакетов с продуктами в Петровский район города. На сегодняшний день в Донецке работают 9 территориальных центров, а также организованы пункты раздачи гуманитарной помощи в пригороде - в Моспино и Ясиноватой, куда поступают продуктовые, гигиенические и детские наборы из гуманитарного рейса Рината Ахметова.

Также детские отделения лечебных учреждений Донецка получают необходимые лекарства для детей. На прошлой неделе медикаменты получило отделение детской онкогематологии.

По словам мэра Донецка Александра Лукьянченко, благодаря Гуманитарному штабу при Фонде Рината Ахметова горюче-смазочными материалами обеспечены «скорые помощи».

"Мы получили за последнее время от Фонда жизненнонеобходимые медикаменты для онкобольных детей на 350 тысяч гривен — это очень серьезное подспорье», - отметил Лукьянченко.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение вынужденных переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной медицинской помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.