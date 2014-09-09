Марина Порошенко посетила Харьковский центр социально-психологической реабилитации детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Порошенко осмотрела Центр, пообщалась с администрацией и воспитанниками заведения.

Рассказывая о деятельности Центра, начальник службы по делам детей Харьковской областной государственной администрации Татьяна Печерских отметила: «За время своей деятельности Центр принял около 10 тысяч детей. Нашей задачей является оказание детям комплексной социальной, психологической, педагогической и других видов помощи. Но самая главная задача, которая стоит перед нами, - это возвращение ребенка в биологическую семью, приобщение детей к семейным формам воспитания».

Дети, проживающие в Центре, учатся в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях Харькова, посещают спортивные и творческие кружки. К приезду жены президента дети подготовили концерт.

Исполняющая обязанности директора Центра Лариса Дронь отметила: «Организация досуга занимает у нас одно из приоритетных мест. Проведение праздников разнообразит нашу будничную жизнь, сплачивает воспитанников и воспитателей, превращает воспитательный процесс в интересный и познавательный, помогает детям раскрыть свой творческий потенциал».

После просмотра выступлений воспитанников Центра Марина Порошенко отметила, что дети – будущее нашей страны. «Именно от них зависит, какой Украина будет через годы. Поэтому сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы они росли в семьях, получили хорошее образование, стали прекрасными людьми и настоящими патриотами своей страны. Я вижу, с какой любовью вы относитесь к этим детям, как отогреваете их сердца и души. Я очень благодарна вам за это», - сказала она.

В память о посещении Центра дети изготовили на занятиях по декоративно-прикладному искусству подарки для супруги президента. Марина Порошенко раздала воспитанникам сладости, а Центру передала мощный бойлер для нагрева воды.