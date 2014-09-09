Сегодня известному хирургу Владимиру Земскову исполнилось бы 75 лет

Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, автор 45 патентов. Владимир Сергеевич Земсков в хирургии создал целую школу - под его руководством было написано 16 докторских и 47 кандидатских диссертаций. А еще более 20 лет он был заведующим кафедрой хирургии в Национальном медицинском университете им. Богомольца и его ученики работают во многих медицинских учреждениях Украины.

Дорогу в большую хирургию он прокладывал себе сам. После окончания Луганского медуниверситета заведовал здравпунктом на шахте, работал в городской больнице города Коммунарска. Оттуда с четвертой попытки поступил в аспирантуру Института онкологии. Там защищал кандидатскую, а докторскую - в Институте экспериментальной и клинической хирургии под руководством Александра Шалимова. Уже в 70-х годах прошлого века вместе с другими хирургами отрабатывал в эксперименте технологию пересадки органов, уже тогда институт был готов провести трансплантацию печени человеку, но работы прекратили из-за несовершенства отечественного законодательства.

Своей главной темой он избрал хирургическое лечение поджелудочной железы, предложенные им методики использовались во многих республиках Союза, в Киеве он создал центр хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы, который работает и сегодня.

Перечень разработок ученого огромен - Земскова интересовали разные сферы и во все он пытался привнести что-то новое, свое. Занимался пластической хирургией, гемосорбцией, лазерной терапией, за разработки по криохирургии его коллектив получил Государственную премию СССР, а один из его учеников развил это направление в Австрии и создал Европейскую ассоциацию криохирургов.

А еще Владимир Сергеевич Земсков был необычным, ярким человеком, способным на поступки и в профессии, и в чисто человеческом общении. Он мог достать из кармана собственные средства и дать студенту для поездки на зарубежную конференцию, искал возможности, чтобы отправить на стажировку в Европу хирургов своего центра, боролся против бюрократизма в медицине, против стандартных подходов, а больше всего - против равнодушия. Любил повторять, что профессия , как любовь, одна-единственная на всю жизнь. Ее надо встретить, почувствовать, страстно захотеть и тогда все получится. У него было именно так.