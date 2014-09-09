Как избавиться от жира на животе

Исходя из того, что мы все меньше двигаемся, жир на животе - вполне логичен. Диетологи советуют не бросаться на новомодные диеты а всего лишь работать в двух направлениях, пишет Страна здоровья.

Вы должны быть способны укрепить мышцы живота и в то же время уменьшить количество жира на нем. Вы должны понимать, что одного укрепления мышц будет не достаточно. Но в то же время невозможно уменьшить жир только на животе. Вы сжигаете жир с помощью занятий спортом и развиваете мышечную массу, которая будет сжигать больше калорий, даже когда вы спите. Вы также должны постараться употреблять меньше жирной пищи. Когда вы снизите процент жира, тогда наконец сдастся и мышечная масса. И тогда у вас появятся те самые кубики, о которых вы так мечтали.

Никто не может сказать, сколько и как часто нужно заниматься спортом. Это зависит от многих факторов. Но рекомендуют заниматься раз в два дня по пятнадцать минут, заниматься нужно тщательно, а потом отдыхать остаток дня. Если вы хотите сконцентрироваться только на зоне живота, то старайтесь делать это умеренно.

Не пытайтесь найти какие-то специфические упражнения только для живота. Чтобы добиться плоского живота, нужно сочетать нежирную диету и правильные упражнения.