В семьях переселенцев родились 460 детей

У перемещенных из Крыма, Донецкой и Луганской областей женщин родились 460 детей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

За медицинской помощью из числа временных перемещенных лиц из Крыма и Севастополя, которые временно находятся в других регионах Украины, обратились за весь период: взрослых – 2925, детей – 2122. Из них госпитализированы 384 взрослых и 241 ребенок. Взяты на медицинский учет 2364 взрослых и 1767 детей.

За медицинской помощью из числа временных перемещенных лиц из Луганской и Донецкой областей обратились за весь период: взрослых – 23713, детей – 20884. Из них госпитализированы 5347 взрослых и 3681 ребенок. Взяты на медицинский учет 11330 взрослых и 9426 детей.