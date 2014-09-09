На подконтрольных боевикам территориях Донбасса не работают 45 медицинских учреждений
14:02, 09 сентября 2014Страна
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REUTERS
На подконтрольных боевикам территориях Донбасса прекратили работу 45 медицинских учреждений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«По состоянию на сегодняшний день, на подконтрольных боевикам территориях прекратили работу 25 учреждений здравоохранения в Донецкой и 20 в Луганской областях», - заявил он.
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