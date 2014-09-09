На подконтрольных боевикам территориях Донбасса не работают 45 медицинских учреждений

На подконтрольных боевикам территориях Донбасса прекратили работу 45 медицинских учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По состоянию на сегодняшний день, на подконтрольных боевикам территориях прекратили работу 25 учреждений здравоохранения в Донецкой и 20 в Луганской областях», - заявил он.