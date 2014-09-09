Самая сложная ситуация с размещением переселенцев - в Донецкой области

Самая сложная ситуация с размещением внутренне перемещенных лиц, организацией их жизнеобеспечения наблюдается в Донецкой области, меньше всего расселенных лиц - в Волынской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Самая сложная ситуация по размещению граждан, организации их жизнеобеспечения складывается в Донецкой области (размещены 75 тыс. 693 чел.), Киеве (28 тыс. 656 чел.), Запорожской (24 тыс. 44 чел.), Днепропетровской (21 тыс. 796 чел.), Луганской (19 тыс. 815 чел.), Харьковской (17 тыс. 888 чел.) и Одесской (13 тыс. 772 чел.) областях.

В то же время наименьшее количество расселенных - в Волынской (1 тыс. 153 чел.), Тернопольской (1 тыс. 224 чел.), Ривненской (1 тыс. 438 чел.), Черновицкой (1 тыс. 505 чел.) и Закарпатской (1 тыс. 523 чел.) областях.

На правительственную телефонную «горячую линию» 7 сентября поступило 257 обращений, которые касались проблемных вопросов жителей Донецкой и Луганской областей. На 145 обращений специалистами Правительственного контактного центра гражданам даны необходимые разъяснения и справочная информация. Органам исполнительной власти направлено на рассмотрение, реагирование и предоставление ответов 112 обращений, из которых 8 касались социальной защиты.