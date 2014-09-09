На базе Львовского и Ирпенского госпиталей создадут реабилитационные центры

На базе Львовского и Ирпенского военных госпиталей создадут реабилитационные центры для военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Виталий Андронатий.

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“Уже подписаны директивы и уже создаются два реабилитационных отделения во Львове и в Ирпенском центре”, - сказал Андронатий.

По его словам, ведутся переговоры с известными международными фирмами, в том числе с израильскими.

Андронатий также отметил, что в Ирпене находятся представители НАТО, которые изучают возможность создания там реабилитационного центра.