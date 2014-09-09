Гуманитарный штаб "Поможем" из зон боевых действий эвакуировал более 26 тысяч людей

Как сообщили в координационном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем», в безопасные места на территории Украины было вывезено 26 393 человека. В частности, за месяц работы Штаб эвакуировал 15 тысяч человек.

Читайте такжеМаршруты эвакуации из зоны боевых действий на сегодня

Гуманитарный штаб помог со временным размещением 6 231 человеку – сейчас они находятся в безопасных регионах Донецкой области, а также в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях. В города Донбасса доставлено 202 903 набора гуманитарной помощи в рамках первого эшелона Гуманитарного рейса Рината Ахметова.

По словам директора департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Елены Петряевой, это самый большой гуманитарный груз для Донбасса – в два раза больше, чем суммарный объем гуманитарной помощи, оказанной Украиной, Россией, международными организациями и волонтерами. "Ринат Ахметов отправляет в Донецкую и Луганскую области 10 тысяч тонн гуманитарной помощи. Важно, что помимо продуктов и предметов гигиены, это также детское питание и лекарства для детских отделений лечебных учреждений Донецка", - сказала Петряева.

Читайте такжеВторой эшелон гуманитарного рейса Рината Ахметова выехал из Днепропетровска в Мариуполь

При Гуманитарном штабе круглосуточно работает бесплатная горячая линия 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Ежедневно операторы кол-центра обрабатывают до 1000 звонков. Большинство из них касается вопросов гуманитарной помощи и эвакуации.

***

6 августа при фонде Рината Ахметова начал работать Гуманитарный штаб «Поможем», созданный с целью оказания максимальной помощи всем жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате военных действий. Штаб объединяет ресурсы всех бизнесов Группы СКМ, ФК «Шахтер» и благотворительного Фонда Рината Ахметова, который еще с мая 2014 года занимается эвакуацией и временным размещением людей из зоны АТО. Основные направления работы штаба – эвакуация и временное размещение вынужденных переселенцев; оказание гуманитарной и адресной помощи.