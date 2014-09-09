Маршруты эвакуации из зоны боевых действий на сегодня
9 сентября Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова осуществляет выезд из зоны боевых действий по следующим маршрутам:
МАРИУПОЛЬ – КРАСНОАРМЕЙСК
сбор в 12:00 на Центральном автовокзале, возле ступенек
ШАХТЕРСК – ИЗЮМ
сбор в 9:00 на кольце
СНЕЖНОЕ – ИЗЮМ
в 9:30 на автостанции
БРЯНКА – ХАРЬКОВ
сбор в 11:00-13:30 возле двухэтажного красного СТО в центре, возле дворца, за поликлиникой, если ехать из Стаханова, то поворот налево - сразу за главным перекрестком
АЛЧЕВСК - ХАРЬКОВ
сбор в 13:00-15:30 на автостанции, рядом с рынком (напротив ЦУМа)
СТАХАНОВ - ХАРЬКОВ
необходимо доехать до Брянки или Алчевска в назначенные места и время
Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров.
Кроме массовой эвакуации, проводятся также адресные выезды интернатов, инвалидов и других категорий граждан.
Чтобы записаться на выезд звоните по телефону горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua
В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:
095 199 74 81
050 620 2915
063 117 89 01
Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.