Маршруты эвакуации из зоны боевых действий на сегодня



9 сентября Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова осуществляет выезд из зоны боевых действий по следующим маршрутам:

МАРИУПОЛЬ – КРАСНОАРМЕЙСК

сбор в 12:00 на Центральном автовокзале, возле ступенек



ШАХТЕРСК – ИЗЮМ

сбор в 9:00 на кольце

СНЕЖНОЕ – ИЗЮМ

в 9:30 на автостанции

БРЯНКА – ХАРЬКОВ

сбор в 11:00-13:30 возле двухэтажного красного СТО в центре, возле дворца, за поликлиникой, если ехать из Стаханова, то поворот налево - сразу за главным перекрестком

АЛЧЕВСК - ХАРЬКОВ

сбор в 13:00-15:30 на автостанции, рядом с рынком (напротив ЦУМа)

СТАХАНОВ - ХАРЬКОВ

необходимо доехать до Брянки или Алчевска в назначенные места и время



Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров.

Кроме массовой эвакуации, проводятся также адресные выезды интернатов, инвалидов и других категорий граждан.

Чтобы записаться на выезд звоните по телефону горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua

В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:

095 199 74 81

050 620 2915

063 117 89 01

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.