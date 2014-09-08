За неделю Гуманитарный штаб фонда Ахметова эвакуировал около 2 тыс людей

За 1-7 сентября Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова эвакуировал из зоны военных действий 1859 человек, в том числе 605 детей. Всего, по состоянию на 7 сентября, Штабом эвакуировано 26 393 человека, из которых 11 257 – это дети. На прошлой неделе волонтеры и партнеры Гуманитарного штаба вывозили людей из Донецка, Енакиево, Макеевки, Харцызска, Горловки (Никитовки) и Кировского Донецкой области, Алчевска, Стаханова, Первомайска, Брянки Луганской области. Это дети, женщины, пожилые люди и люди с инвалидностью. Также были организованы отдельные выезды стариков, инвалидов, многодетных семей из Старомихайловки, Мариуполя и Новоазовского района.

57 790 человек в течение последних семи дней получили гуманитарную помощь из первого эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова. На данный момент 45 городам и населенным пунктам Донецкой и Луганской области уже передано 192 730 продуктовых наборов. Всего же в рамках первого эшелона предусмотрено 200 000 продуктовых наборов. Выдача продуктовых, гигиенических и детских наборов уже проводится, в частности, в таких городах и районах, как Донецк, Макеевка, Мариуполь, Артемовск, Авдеевка, Енакиево, Доброполье, Красный Лиман, Курахово, Святогорск, Дебальцево, Ясиноватая, Зугрес, Кировское, Волновахский, Новоазовский и Первомайский районы Донецкой области, Попасная и Свердловск Луганской области.

Сегодня, 8 сентября, стартовал второй эшелон Гуманитарного рейса Рината Ахметова, который в течение сентября доставит на Донбасс 350 000 наборов с гуманитарной помощью.

Напоминаем, что гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.