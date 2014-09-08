Сегодня в Мариуполь прибудет гуманитарный рейс фонда Ахметова

Как сообщили УНИАН в координационном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем», сегодня грузовые машины с продуктами, детским питанием и предметами гигиены общим весом 650 тонн выехали в Мариуполь. Всего же в сентябре рамках гуманитарного рейса Рината Ахметова на Донбасс будет отправлено 3,5 тысячи тонн гуманитарного груза. С этой целью еженедельно из Днепропетровска в Мариуполь будут отправляться грузовые машины с самой необходимой помощью.

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Денис Денисенко, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова: «Это уже второй эшелон с гуманитарной помощью, который Ринат Ахметов отправляет на Донбасс. Помощь из первого эшелона, который в составе 200 000 наборов прибыл в Мариуполь 22-23 августа, уже раздаем в 45 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в том числе и в городе Донецке. По разным оценкам, в населенных пунктах двух областей, где сложилась тяжелая гуманитарная ситуация, проживает от 1 до 3 миллионов человек. У этих людей нет еды, воды, лекарств. Для оказания помощи людям Ринат Ахметов принял решение открыть Гуманитарный Рейс и дал поручение Гуманитарному штабу при своем благотворительном фонде доставить в зону конфликта не менее 10 тыс. тонн гуманитарной помощи».

Накануне, 7 сентября, все грузовые машины прошли проверку со стороны Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и УВКБ ООН на предмет соответствия документации груза содержимому фур, качества продуктов и допустимых норм перевозки.

Александр Шпехт, заместитель руководителя материально-технического управления ГСЧС: «Проверили количество товаров, которые загружены в машину, его качество, сроки изготовления и пригодность к использованию. После этого сверили с машинами. Все нормально. Также по всей дороге будем контролировать движение этой колонны, а на месте будет создана комиссия по раздаче».

Уже сегодня вечером гуманитарная помощь прибудет в Мариуполь, где сразу начнется разгрузка и расфасовка. Из Мариуполя менее габаритным транспортом расфасованный груз будет передаваться вынужденным переселенцам, жителям освобожденных городов, а также самым незащищенным категориям – детям, инвалидам, пожилым людям – в пострадавших от боевых действий городах Донбасса. Всего второй эшелон гуманитарного рейса включает 350 тыс. гуманитарных наборов: продуктовых, гигиенических и с детским питанием. В каждый продуктовый набор весом 10 кг входит сахар, мука, масло, крупы и макаронные изделия, консервы, сгущенное молоко, чай, печенье, свечи и спички.

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Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.