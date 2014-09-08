ВОЗ предоставит Украине гуманитарную помощь на 2,4 млн

Об этом УНИАН сообщили в Национальной академии медицинских наук Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, во время встречи заместителя министра здравоохранения – руководителя аппарата Минздрава Украины Василия Лазоришинца с представителями ВОЗ по урегулированию вопроса ввоза гуманитарной помощи для перемещенных лиц был определен четкий перечень документов, необходимый для признания груза гуманитарным, и полное урегулирование вопроса предоставления одноразового разрешения на ввоз незарегистрированных медицинских средств и изделий медицинского назначения, входящих в состав гуманитарной помощи.

Министерство здравоохранения Украины обратилось к Минсоцполитики с просьбой максимально быстро завершить процедуру признания такого груза гуманитарным, ведь речь идет об удовлетворении потребностей не только внутренне перемещенных лиц, но и лиц, находящихся в зоне АТО.

В состав гуманитарной помощи входит 3 вида стандартных наборов лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи ви чрезвычайных ситуациях. Среди них антибиотики, обезболивающие, растворы, перевязочный материал, хирургический инструментарий для акушерских или хирургических вмешательств и др.

Объем гуманитарного груза рассчитан для оказания медицинской помощи 170-ти тысячам населения в течение 3 месяцев. При этом срок годности препаратов составляет несколько лет. Общая стоимость гуманитарного груза - около 2,4 млн грн.

После признания Министерством социальной политики груза гуманитарным, в течение 5 дней он поступит в Украину, где его направят в медицинские учреждения, которые оказывают помощь перемещенным лицам и лицам, находящимся в зоне АТО.