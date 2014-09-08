Из Крыма и Донбасса в другие регионы Украины переехали свыше 250 тысяч человек

В соответствии с оперативными данными, на сегодняшний день из Крыма и Донбасса в другие регионы временно перемещено 251 тысячу 345 человек, в том числе 80 тысяч 649 детей, 34 тысячи 145 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 1 тыс. 220 человек, в том числе 318 детей, 216 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

Общее количество граждан Украины, которые переселены из Автономной Республики Крым и города Севастополь в другие регионы, составляет 17 тыс. 302 человека, в том числе 4 тыс. 828 детей, 1 тыс. 247 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 10 человек, из них двое детей.

Из района проведения АТО в другие регионы переселено 234 тыс. 43 человека, в том числе 75 тыс. 821 ребенок, 32 тыс. 898 инвалидов и лиц преклонного возраста (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой области - 75 тыс. 597 человек). За сутки – 1 тыс. 210 человек, в том числе 316 детей и 216 инвалидов и лиц преклонного возраста.

С учетом временно перемещенных в пределах Луганской области (по сообщению председателя Луганской ОГА - 19 тыс. 815 человек) общее количество внутренне перемещенных лиц составляет 271 тыс. 160 человек.

Самая сложная ситуация с размещением граждан, организации их жизнеобеспечения складывается в Донецкой области (размещено 75 тыс. 660 человек), городе Киев (28 тыс. 509 человек), Запорожской (24 тыс. 16 человек), Днепропетровской (21 тыс. 796 человек), Луганской (19 тыс. 815 человек), Харьковской (17 тыс. 888 человек), Одесской (13 тыс. 772 человека) областях.

Наименьшее количество расселенных в Волынской (1 тыс. 150 человек), Тернопольской (1 тыс. 224 человека), Ривненской (1 тыс. 270 человек), Черновицкой (1 тыс. 501 человек) и Закарпатской (1 тыс. 523 человека) областях.

В соответствии с оперативными данными, на сегодняшний день из Крыма и Донбасса в другие регионы временно перемещено 251 тысячу 345 человек, в том числе 80 тысяч 649 детей, 34 тысячи 145 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 1 тыс. 220 человек, в том числе 318 детей, 216 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

Общее количество граждан Украины, которые переселены из Автономной Республики Крым и города Севастополь в другие регионы, составляет 17 тыс. 302 человека, в том числе 4 тыс. 828 детей, 1 тыс. 247 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 10 человек, из них двое детей.

Из района проведения АТО в другие регионы переселено 234 тыс. 43 человека, в том числе 75 тыс. 821 ребенок, 32 тыс. 898 инвалидов и лиц преклонного возраста (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой области - 75 тыс. 597 человек). За сутки – 1 тыс. 210 человек, в том числе 316 детей и 216 инвалидов и лиц преклонного возраста.

С учетом временно перемещенных в пределах Луганской области (по сообщению председателя Луганской ОГА - 19 тыс. 815 человек) общее количество внутренне перемещенных лиц составляет 271 тыс. 160 человек.

Самая сложная ситуация с размещением граждан, организации их жизнеобеспечения складывается в Донецкой области (размещено 75 тыс. 660 человек), городе Киев (28 тыс. 509 человек), Запорожской (24 тыс. 16 человек), Днепропетровской (21 тыс. 796 человек), Луганской (19 тыс. 815 человек), Харьковской (17 тыс. 888 человек), Одесской (13 тыс. 772 человека) областях.

Наименьшее количество расселенных в Волынской (1 тыс. 150 человек), Тернопольской (1 тыс. 224 человека), Ривненской (1 тыс. 270 человек), Черновицкой (1 тыс. 501 человек) и Закарпатской (1 тыс. 523 человека) областях.

В соответствии с оперативными данными, на сегодняшний день из Крыма и Донбасса в другие регионы временно перемещено 251 тысячу 345 человек, в том числе 80 тысяч 649 детей, 34 тысячи 145 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 1 тыс. 220 человек, в том числе 318 детей, 216 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

Общее количество граждан Украины, которые переселены из Автономной Республики Крым и города Севастополь в другие регионы, составляет 17 тыс. 302 человека, в том числе 4 тыс. 828 детей, 1 тыс. 247 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 10 человек, из них двое детей.

Из района проведения АТО в другие регионы переселено 234 тыс. 43 человека, в том числе 75 тыс. 821 ребенок, 32 тыс. 898 инвалидов и лиц преклонного возраста (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой области - 75 тыс. 597 человек). За сутки – 1 тыс. 210 человек, в том числе 316 детей и 216 инвалидов и лиц преклонного возраста.

С учетом временно перемещенных в пределах Луганской области (по сообщению председателя Луганской ОГА - 19 тыс. 815 человек) общее количество внутренне перемещенных лиц составляет 271 тыс. 160 человек.

Самая сложная ситуация с размещением граждан, организации их жизнеобеспечения складывается в Донецкой области (размещено 75 тыс. 660 человек), городе Киев (28 тыс. 509 человек), Запорожской (24 тыс. 16 человек), Днепропетровской (21 тыс. 796 человек), Луганской (19 тыс. 815 человек), Харьковской (17 тыс. 888 человек), Одесской (13 тыс. 772 человека) областях.

Наименьшее количество расселенных в Волынской (1 тыс. 150 человек), Тернопольской (1 тыс. 224 человека), Ривненской (1 тыс. 270 человек), Черновицкой (1 тыс. 501 человек) и Закарпатской (1 тыс. 523 человека) областях.