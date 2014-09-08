Боевики обстреляли украинский санитарный автомобиль
10:01, 08 сентября 2014Страна
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УНИАН
Ночью на 7 сентября боевики обстреляли санитарный автомобиль украинской армии.
Об этом сообщает в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"В районе н.п. Дебальцево террористами обстрелян санитарный автомобиль украинских войск, который имел соответствующие обозначения", - написал Тымчук.
Как сообщал УНИАН, боевики и российские военные продолжают обстрелы позиций украинских сил, чем нарушают достигнутую трехсторонней контактной группой в Минске договоренность о перемирии.
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