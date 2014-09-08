Боевики обстреляли украинский санитарный автомобиль

Ночью на 7 сентября боевики обстреляли санитарный автомобиль украинской армии.

Об этом сообщает в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"В районе н.п. Дебальцево террористами обстрелян санитарный автомобиль украинских войск, который имел соответствующие обозначения", - написал Тымчук.

Как сообщал УНИАН, боевики и российские военные продолжают обстрелы позиций украинских сил, чем нарушают достигнутую трехсторонней контактной группой в Минске договоренность о перемирии.