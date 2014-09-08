Подготовлен к отправке второй эшелон гуманитарной помощи жителям Донбасса от Ахметова

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре гуманитарного штаба.

«Вчера, 6 сентября, в Днепропетровске началось формирование груза для второго эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова. Это 3,5 тысяч тонн гуманитарной помощи в составе более 350 000 наборов. В течение месяца каждую неделю на Донбасс будет отправляться 40 грузовиков с продуктами, предметами гигиены и детским питаним», - отметили в штабе.

Согласно сообщению, в течение сегодняшнего дня все грузовые машины с гуманитарной помощью прошли инспекцию со стороны Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и УВКБ ООН на предмет соответствия документации груза содержимому фур, качества продуктов и допустимых норм перевозки. «Представители государства и международной организации подтвердили, что гуманитарный груз соответствует всем международным стандартам и нормам», - добавили в штабе.

По словам волонтера Яны Лестевой, «в основном, это социальные группы товара, т.е. бакалея, крупяные, макаронные изделия, сахар, мука, чай овсяные хлопья, есть также сладости - сгущенка и печенье – обязательно детское питание и гигиенические наборы, в том числе подгузники».

«Вчера и сегодня самые ответственные в операционном плане дни, когда мы принимаем машины и их содержимое, в том числе с представителями от государства и международных организаций, затем опечатываем их и готовим груз к отправке», - сообщила волонтер.

Уже завтра, 8 сентября, как ожидается, первые 40 грузовиков из второго эшелона с 80 000 наборами гуманитарной помощи выезжают из Днепропетровска в Мариуполь, откуда менее габаритным транспортом расфасованный груз будет передаваться вынужденным переселенцам, а также самым незащищенным категориям – детям, инвалидам, пожилым людям – на территориях боевых действий.

По разным подсчетам, на Донбассе в гуманитарной помощи нуждаются сейчас около миллиона жителей.

В штабе напомнили, что первый эшелон гуманитарного рейса Рината Ахметова прибыл в Мариуполь 22-23 августа с 200 тысячами наборов гуманитарной помощи и общим весом более 2 тысяч тонн. «Из этого транша в 45 населенных пунктов Донбасса уже доставлено более 180 тысяч гуманитарных наборов и роздано более 90 тысяч», - говорится в сообщении.

***

Первый эшелон гуманитарного рейса Рината Ахметова прибыл в Мариуполь 22-23 августа с 200 тысячами наборов гуманитарной помощи и общим весом более 2 тысяч тонн. Из этого транша в 45 населенных пунктов Донбасса уже доставлено более 180 тысяч гуманитарных наборов и роздано более 90 тысяч.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.