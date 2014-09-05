Кабмин освободил Курпиту от должности председателя Госслужбы по противодействию ВИЧ/СПИДу
13:57, 05 сентября 2014Страна
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Соответствующее распоряжение от 3 сентября № 797-р опубликовано на Правительственном портале
Фото: polvisti.com
Кабинет министров освободил Владимира Курпиту от должности председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний по собственному желанию.
Соответствующее распоряжение от 3 сентября № 797-р опубликовано на Правительственном портале.
"Освободить Курпиту Владимира Ивановича от должности председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний по собственному желанию", - говорится в документе.
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