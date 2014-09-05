Кабмин освободил Курпиту от должности председателя Госслужбы по противодействию ВИЧ/СПИДу

Кабинет министров освободил Владимира Курпиту от должности председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение от 3 сентября № 797-р опубликовано на Правительственном портале.

"Освободить Курпиту Владимира Ивановича от должности председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний по собственному желанию", - говорится в документе.