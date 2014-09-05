Минздрав обратился в КС относительно толкования части закона «О лекарственных средствах» о порядке их ввоза в Украину

4 сентября в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Министерства здравоохранения Украины относительно официального толкования положений части пятой статьи 17 Закона Украины „О лекарственных средствах“ в аспекте указов президента „О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2014 года, „О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины“ от 2 марта 2014 года № 189/2014, „О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года „О безотлагательных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины“ от 14 апреля 2014 года № 405/2014.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда, согласно Регламенту Конституционного Суда, представление передано на изучение в Секретариат суда.