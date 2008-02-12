Р.Ахметов: Мне не интересно бороться с туберкулезом, мне интересно его победить

В Донецкой областной противотуберкулезной больнице состоялось торжественное открытие конференц-зала, который станет частью Национального учебного центра для фтизиатров и будет использоваться для проведения лекций для студентов Донецкого медицинского университета.

Также в нем будут проводиться семинары и конференции, направленные на повышение престижности специальности врача-фтизиатра.

Ремонт и открытие конференц-зала прошли при техническом содействии Благотворительного Фонда "Развитие Украины". Как заявил на открытии зала Директор БФ Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ, борьба с туберкулезом в Донецкой области и всей Украине в целом является приоритетом фонда и курируется лично его президентом Ринатом АХМЕТОВЫМ.

"Мне не интересно бороться с туберкулезом, мне интересно его победить", - зацитировал слова Р.АХМЕТОВА А. ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, это практически уникальный случай, когда крупный бизнес берется за проблему туберкулеза, которой сегодня практически никто не занимается.

Финансирование ремонта конференц-зала проводилось совместно с Донецкой облгосадминистрацией в рамках "Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области на 2007-2011 гг.". Объем финансирования со стороны Фонда "Развитие Украины" составил 154868,96 грн.

КИД