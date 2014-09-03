Кабмин предлагает объединить Госветфитослужбу, Госпотребниспекцию и Госсанэпидемслужбу в единый орган

Кабинет министров Украины в рамках реформы государственных органов власти предлагает объединить Государственную ветеринарную и фитосанитарную службу, Государственную инспекцию по защите прав потребителей и Государственную санитарно-эпидемиологическую службу в единый орган.

Согласно презентации, опубликованной на сайте правительства, новосозданная Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет заниматься фитосанитарным и рыночным надзором, следить за гигиеной питания, а также защищать права потребителей и следить за безопасностью продуктов.

Кроме того, правительство предлагает ликвидировать Государственную инспекцию сельского хозяйств, а также создать Государственное агентство природных ресурсов, которое объединит функции Гослесагентства, Госрыбагентства и Госводагентства.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики заявляло о намерении переформатировать Госветфитослужбу с целью создания более прозрачного органа исполнительной власти.

Аграрные ассоциации не однократно призывали власти провести масштабную дерегуляцию отрасли, устранив возможности для коррупции в госораганах.