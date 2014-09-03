Расписание магнитных бурь в сентябре

В течение сентября на Земле ожидается сразу 6 магнитных бурь, которые могут сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. Об этом пишет viknaodessa.od.ua.

Как сообщают ученые, магнитные бури ожидаются 7 сентября, с 13 по 15 сентября, а также 17 и 27 сентября.

В эти дни метеочувствительным людям стоит быть более внимательным к своему здоровью: могут возникнуть мигрени, обостриться сердечно-сосудистые заболевания, повыситься утомляемость. Необходимо выполнять рекомендации врачей и больше отдыхать. Также стоит пить на ночь успокоительные чаи.