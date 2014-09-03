Тренируйте пресс незаметно для окружающих - 3 секретных упражнения

Для того чтобы упражнения для живота были эффективнее, их можно усилить. Незаметно для окружающих вы можете делать легкую гимнастику и тем самым подтягивать мышцы пресса, пишет ilife-news.com.

1. Застряли в пробке? Не нервничайте и не думайте, что бесцельно теряете драгоценное время, просто сидите и напрягайте мышцы живота (не расслабляйте их в течение 5 сек.) Каждое такое упражнение - эквивалент низкого приседания.

2. На работе вместо того, чтобы болтать или курить во время короткого перерыва, займитесь своей фигурой. Сидя в кресле, возьмитесь за его ручки, прижмите колени друг к другу и подтяните их к груди. Через 5 сек. опустите ноги на пол и повторите упражнение. Следите за хорошей осанкой. Включите воображение: представьте, что невидимый шнур, что начинается где-то у макушки, тянет вас к потолку.

3. Втягивайте живот. Представьте, что на вас тесный корсет (кстати, его можно купить в аптеке или специализированном магазине). Чем больше вы пытаетесь втягивать живот, тем больше он привыкает не выпячиваться.