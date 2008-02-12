Заменитель сахара способствует ожирению

Группа американских ученых из Исследовательского центра поведения человека Purdue University изучила свойства заменителя сахара и пришла к выводу, что от него лишний вес набирается быстрее, чем от обычного сахара.

Авторы исследования Сьюзан Свизерс и Терри Девидсон провели научный эксперимент на лабораторных крысах, чтобы сравнить воздействие сахара и его некалорийного заменителя на живой организм.

Грызунов разделили на две группы: одну кормили йогуртом на глюкозе, а вторую – йогуртом с сахарином. Через несколько дней специалисты заметили, что те крысы, которые принимали йогурт с сахарином, заметно прибавили в весе за счет жировых отложений. Ученые попытались вернуть подопытным животным прежнюю форму с помощью диеты, однако, она не произвела должного эффекта.

Специалисты полагают, что такой результат вероятнее всего зависит от специфики восприятия некоторых продуктов питания головным мозгом. Ведь сознание всегда ассоциирует сладкое с полнотой, поэтому при потреблении сахарозаменителей мозг готовит обменные процессы к усвоению большого количества углеводов, а потом, когда они не поступают, вообще теряет способность регулировать поступление питательных веществ.

Ученые также отмечают, что сахарин притупляет реакцию организма на сладкое, в результате перестают нормально сжигаться полученные сахарные калории. "Мы со всей определенностью установили: употребление сахарозаменителя скорее приведет к ожирению, чем обыкновенный, калорийный сахар", - сделали вывод эксперты, отметив, что выявленные ими закономерности актуальны для всех видов низкокалорийного суррогата.

Корреспондент.net