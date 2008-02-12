Житомирщина занимает 17 место в Украине по количеству ВИЧ-инфицированных

В Житомирской области в прошлом году от СПИДа умер 41 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании областного координационного совета по вопросам предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ЧЕРНЕНКО.

“В 2007 году в области зарегистрированы 84 больных СПИДом, 41 больной умер”, - сказал он.

Н.ЧЕРНЕНКО также указал на недостаточную работу районных государственных администраций в вопросах профилактики ВИч/СПИда, в частности, недостаточное финансирование региональных мероприятий, направленных на преодоление данной проблемы.

"Об этом свидетельствуют результаты проверки по вопросам соблюдения требований Закона Украины “О предотвращении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения”, которую осуществила прокуратура области на протяжении декабря 2007 и января 2008 года в городах и районах области во исполнение поручения Президента Украины", - отметил Н.ЧЕРНЕНКО.

Он также озвучил предложение прокурора области Николая ФРАНТОВСКОГО инициировать перед Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО вопрос о дисциплинарной ответственности председателей райгосадминистраций, которые не приняли мер к обеспечению выполнения Национальной программы по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа.

Н.ЧЕРНЕНКО поручил председателям райгосадминистраций предусмотреть в бюджетах на 2008 год финансирование региональных мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа.

В работе координационного совета принял участие председатель комитета по вопросам противодействия ВИЧ/СПИД и другим социально опасным болезням Министерства здравоохранения Украины Василий ПЕТРЕНКО. Он сообщил, что проблемы предотвращения распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа планируется обсудить 14 февраля в Минздраве Украины при участии представителей Секретариата Президента, Кабинета министров и Верховной Рады.

Справка УНИАН. По количеству ВИЧ-инфицированных Житомирская область занимает 17 место в Украине. В 2007 году в области были зарегистрированы 512 ВИЧ-инфицированных (против 497 в 2006 году).