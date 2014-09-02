Российские военнослужащие из засады обстреляли медицинскую колонну украинских войск

В районе населенного пункта Ленино из засады российские военнослужащие обстреляли медицинскую колонну украинских войск. Автомобили колонны имели соответствующую маркировку.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его словам, ситуация в зоне ведения боевых действий остается предельно сложной. Российские войска и террористы предпринимают наступательные действия, получая новые подкрепления с территории РФ.

На занятой территории российские войска выставляют блокпосты и оборудуют опорные пункты. Скопление подразделений ВС РФ зафиксировано в районах Васильевки, Раздольного и Комсомольского, сообщил Тымчук.

В Красном Луче, отметил он, «местные власти получили указание от представителей Вооруженных сил РФ выделить участок земли для захоронения погибших. По нашим данным, речь идет о погибших российских военнослужащих».

Как подчеркнул Тымчук, «украинские войска проводят перегруппировку сил, подтягивая резервы и нанося противнику ответные удары. Нашими войсками уничтожена 1 единица БМ-21 «Град» и несколько единиц автомобильной техники противника».

Также эксперт сообщил, что позиции украинских войск обстреляны в районах населенных пунктов Тоненькое, Станица Луганская и Веселая Гора. С территории России произведен обстрел украинских подразделений из РСЗО «Смерч».