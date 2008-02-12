Подкручивать ресницы опасно для здоровья
Они ослабеют настолько, что начнут врастать
Все чаще косметологи сталкиваются со случаями агрессивного воздействия на волосы, брови, ресницы.
Это бесконтрольное использование различных моющих средств, фенов, приспособлений для завивки волос, заколок и пр.
Однако помимо внешних факторов неблагоприятное воздействие оказывает общее состояние организма - воспаление миндалин, гастриты и пр. Поэтому, если есть хронические очаги инфекции, нужно обязательно лечить основное заболевание.
Не лучшим образом влияют на состояние кожи и волос безбелковая, низкокалорийная и в принципе любая несбалансированная диета.
По поводу ежедневной завивки ресниц щипцами: они могут ослабеть настолько, что начнут врастать. Появится сильный зуд, темные полосы на веках – это реснички, которые не могут «пробиться» и выйти наружу.
Посему завивание ресниц оставьте только для торжественных случаев. Для их укрепления советую старый испытанный метод: каждый день после снятия макияжа чистой щеточной наносите небольшое количество касторового масла, так чтобы оно не попало на слизистую глаз. Делайте это в течение трех месяцев. Ресницы заметно укрепятся, станут шелковистыми. Также для внутреннего применения стоит использовать витаминно-минеральные комплексы. Они так и называются «Для укрепления ногтей, волос и ресниц».