Подкручивать ресницы опасно для здоровья

Все чаще косметологи сталкиваются со случаями агрессивного воздействия на волосы, брови, ресницы.

Это бесконтрольное использование различных моющих средств, фенов, приспособлений для завивки волос, заколок и пр.

Однако помимо внешних факторов неблагоприятное воздействие оказывает общее состояние организма - воспаление миндалин, гастриты и пр. Поэтому, если есть хронические очаги инфекции, нужно обязательно лечить основное заболевание.

Не лучшим образом влияют на состояние кожи и волос безбелковая, низкокалорийная и в принципе любая несбалансированная диета.

По поводу ежедневной завивки ресниц щипцами: они могут ослабеть настолько, что начнут врастать. Появится сильный зуд, темные полосы на веках – это реснички, которые не могут «пробиться» и выйти наружу.

Посему завивание ресниц оставьте только для торжественных случаев. Для их укрепления советую старый испытанный метод: каждый день после снятия макияжа чистой щеточной наносите небольшое количество касторового масла, так чтобы оно не попало на слизистую глаз. Делайте это в течение трех месяцев. Ресницы заметно укрепятся, станут шелковистыми. Также для внутреннего применения стоит использовать витаминно-минеральные комплексы. Они так и называются «Для укрепления ногтей, волос и ресниц».

nebolei.ru