Полтавские школы закрыли на карантин

С 13 февраля в Полтаве из-за карантина будут приостановлены занятия в школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба горисполкома Полтавы.

Решение о приостановлении занятий в школах из-за увеличения заболеваемости на грипп и простудные заболевания среди школьников принято членами чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

Комиссия рекомендовала также ограничить проведение массовых мероприятий для школьников, усилить контроль за температурно-проветривательным режимом в школах, исполкому - предоставить помощь медучреждениям транспортом и топливом для обслуживания больных на дому.

Занятия в школах планируется возобновить через 10 календарных дней.

В Полтаве работает 44 школы.