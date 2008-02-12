Рак груди можно определить по волосам

Тест, позволяющий заметить первые признаки рака груди по нескольким прядям волос женщины, может поступить в продажу в Великобритании в ближайшие месяцы.

Врачи утверждают, что «Фермискан» спасет тысячи жизней, определяя болезнь на самом раннем этапе, когда лечение наиболее эффективно.

Тест реагирует на изменение структуры волос в случае заболевания раком.

Только в одной Великобритании раком груди заболевают 44000 женщины в год, он уносит жизни более 1000 женщин ежемесячно. В этой стране один из самых низких уровней выживаемости после этой болезни среди развитых стран мира.

Тест будет выявлять рак по 20 прядкам волос не более дюйма длиной. Его можно будет применять для диагностики и у самых молодых женщин.

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