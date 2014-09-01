На этой неделе в Украине сохранится теплая погода без осадков

На текущей неделе в Украине сохранится теплый характер погоды, осадки в стране маловероятны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«В ближайшие дни в Украине сохранится теплый характер погоды благодаря влиянию северного циклона. В стране в основном без осадков», - сказал Прокопенко.

По его словам, средняя температура воздуха ночью на этой неделе будет в пределах 10-16 градусов, а в южных областях — 16-21 градус выше нуля.

Днем столбики термометров поднимутся до +30, а в западных и северных областях — до +26 градусов.

Вместе с тем, по словам синоптика, 7-11 сентября в стране похолодает на 3-5 градусов, а дожди пройдут практически во всех регионах Украины.

При этом Прокопенко отметил, что уже 12-13 сентября дожди прекратятся, однако температура воздуха ночью не будет превышать 9 градусов, а на юге — 14 градусов тепла.

Дневная температура воздуха в этот период по всей стране будет достигать 25 градусов выше нуля.