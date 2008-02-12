Япония предоставит Украине грант для переоснащения детских больниц

Правительство Украины и правительство Японии заключили соглашение в форме обмена нотами о предоставлении Украине грантовой помощи общего типа в размере 485 млн. японских иен (около 4,5 млн. долларов США) для реализации проекта модернизации медицинского оборудования в детских больницах Украины.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Японии в Украине, соглашение подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Муцуо МАБУЧИ и министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Грант (Вторая фаза) будет использован для закупки современного медицинского оборудования для областных детских больниц в трех областях: Харьковской, Днепропетровской и Донецкой.

Это является третьей грантовой помощью общего типа, предоставленной правительством Японии украинским медицинским заведениям. В прошлом году Кировоградская областная детская больница и Луганская областная клиническая больница уже получили помощь на сумму 3,9 млн. долларов США в рамках Первой фазы проекта. Общая сумма первого гранта составляла 6,2 млн. долларов США. Этот грант получила Украинская детская специализированная больница «Охматдет» в 2000 году.

Грантовая помощь общего типа является частью «Официальной помощи развитию», которая предоставляется Японией и направлена на поддержку различных секторов, включая сферу здравоохранения, в данном случае – на модернизацию медицинского оборудования в ведущих больницах страны-получателя.

Кроме этого гранта, Япония оказала Украине грантовую помощь как на двусторонней, так и на многосторонней основах на общую сумму около 148,4 млн. долларов США.