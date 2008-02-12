В Черкассах из-за гриппа в школах объявлен карантин

Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия исполнительного комитета Черкасского городского совета приняла решение приостановить учебный процесс в школах города с 8 по 17 февраля 2008 года до особого распоряжения и запретила проведение культурно-массовых мероприятий в детских коллективах.

Как сообщает официальный сайт Черкасского городского совета, меры принимаются с целью предупреждения эпидемических осложнений, связанных с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в городе, снижения показателей заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет.

Решением комиссии с 8 февраля также введены карантинные мероприятия в лечебно-профилактических заведениях города, ограничено проведение в городе культурно-массовых мероприятий со значительным скоплением людей.