В Черкассах из-за гриппа в школах объявлен карантин

10:16, 12 февраля 2008
Страна
2

С 8 по 17 февраля

Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия исполнительного комитета Черкасского городского совета приняла решение приостановить учебный процесс в школах города с 8 по 17 февраля 2008 года до особого распоряжения и запретила проведение культурно-массовых мероприятий в детских коллективах.

Как сообщает официальный сайт Черкасского городского совета, меры принимаются с целью предупреждения эпидемических осложнений, связанных с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в городе, снижения показателей заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет.

Решением комиссии с 8 февраля также введены карантинные мероприятия в лечебно-профилактических заведениях города, ограничено проведение в городе культурно-массовых мероприятий со значительным скоплением людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter