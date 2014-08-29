Как похудеть на шоколаде
13:49, 29 августа 2014Страна
2
Эта диета рассчитана максимум на 5 дней, поскольку в ней полностью отсутствуют белки, которые необходимы для нормального функционирования организма
Фото: charivne.info
Эта диета для тех сладкоежек, которые не могут представить свою жизнь без кусочка шоколада.
Эта диета рассчитана максимум на 5 дней, поскольку в ней полностью отсутствуют белки, которые необходимы для нормального функционирования организма, пишет zdorovia.com.ua.
В течение дня разрешено съедать 100-150 г черного шоколада (если вы не любите черный, то разрешено до 100 г молочного шоколада) и запивайте черным кофе с небольшим количеством молока или без него. В течение диеты можно также пить зеленый чай без сахара и, конечно, воду.
За 5 дней диеты можно похудеть на 6 килограммов, однако после нее рекомендуется делать правильный выход, добавляя в рацион большое количество белков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter