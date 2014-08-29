Как похудеть на шоколаде

Эта диета для тех сладкоежек, которые не могут представить свою жизнь без кусочка шоколада.

Эта диета рассчитана максимум на 5 дней, поскольку в ней полностью отсутствуют белки, которые необходимы для нормального функционирования организма, пишет zdorovia.com.ua.

В течение дня разрешено съедать 100-150 г черного шоколада (если вы не любите черный, то разрешено до 100 г молочного шоколада) и запивайте черным кофе с небольшим количеством молока или без него. В течение диеты можно также пить зеленый чай без сахара и, конечно, воду.

За 5 дней диеты можно похудеть на 6 килограммов, однако после нее рекомендуется делать правильный выход, добавляя в рацион большое количество белков.