29 августа Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова осуществляет выезд населения из зоны АТО по следующим маршрутам:

Донецкая область: Донецк, Макеевка, Харцызск, Мариуполь и Енакиево в сторону Изюма и Красноармейска

МАКЕЕВКА

сбор в 9:00 возле ТЮЗа

ДОНЕЦК

сбор в 9:45 возле Амстора на Южном а/в

ЕНАКИЕВО

сбор в 9:00 на автостанции

МАРИУПОЛЬ

сбор в 9:00 площадь Кирова (маг. «Брусничка»)

ХАРЦЫЗСК

сбор в 8:00 возле Исполкома

Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. С каждым днем осуществлять выезд становится все сложнее.

Чтобы записаться на выезд, звоните по телефону горячей линии Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua.

В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:

095 199 74 81

050 620 2915

063 117 89 01

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.