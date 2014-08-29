29 августа Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова осуществляет выезд населения из зоны АТО по следующим маршрутам
Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров
29 августа Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова осуществляет выезд населения из зоны АТО по следующим маршрутам:
Донецкая область: Донецк, Макеевка, Харцызск, Мариуполь и Енакиево в сторону Изюма и Красноармейска
МАКЕЕВКА
сбор в 9:00 возле ТЮЗа
ДОНЕЦК
сбор в 9:45 возле Амстора на Южном а/в
ЕНАКИЕВО
сбор в 9:00 на автостанции
МАРИУПОЛЬ
сбор в 9:00 площадь Кирова (маг. «Брусничка»)
ХАРЦЫЗСК
сбор в 8:00 возле Исполкома
Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. С каждым днем осуществлять выезд становится все сложнее.
Чтобы записаться на выезд, звоните по телефону горячей линии Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua.
В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:
095 199 74 81
050 620 2915
063 117 89 01
Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.