Гуманитарный штаб второй день не может вывезти людей из Новоазовского района

Как сообщили УНИАН в Пресс-службе Рината Ахметова "Развитие Украины", более 100 переселенцев из Луганской и Донецкой областей, которых Гуманитарный штаб ранее эвакуировал и обеспечил местами временного проживания в Новоазовском районе (поселки Сопино, Седово, Безыменного и Бердянское), уже два дня не могут выехать в Юрьевку.

Некоторые летние базы отдыха, где были размещены эти люди, прекращают свою работу. В связи с этим в Штабе было принято решение перевезти людей в поселок Юрьевка, в детский лагерь, который принимает переселенцев и в осенне-зимний период. 100 человек два дня подряд собирали вещи и готовились к переезду, но автобусы так и не приехали.

В среду транспорт не пустили в Новоазовский район на блок-посту, а сегодня один из автобусов был обстрелян. На данный момент перевозчики отказываются отправлять автобусы в этом направлении.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

Штабом и Фондом Рината Ахметова эвакуировано из зоны военных действий 22 287 человек, в том числе около 9 756 детей. В местах компактного проживания размещено 6182 человека, в том числе на базах предприятий Группы СКМ.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.