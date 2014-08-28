В Одесскую область продолжают приезжать переселенцы

В начале недели на базу отдыха «Медик-2» в Сергеевке, Одесская область, заехала новая группа в составе 31 переселенца. Это женщины, дети и люди с инвалидностью из Донбасса, эвакуированные при помощи Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова.

«Мы практически двое суток сидели в бомбоубежище и боялись выйти, - рассказывает Марина, жительница Макеевки. - Двое суток мы находились в состоянии неопределенности, не понимали, куда бежать и что делать. Хорошо, что знакомая посоветовала обратиться в Фонд Рината Ахметова, который занимается эвакуацией переселенцев. В Фонде нас проконсультировали и сказали, чтобы мы готовились к выезду на следующий день. Мы взяли все самое необходимое и наутро выехали на базу отдыха под Одессой. Дома у нас остался отчим и отец моего ребенка. Они не хотят выезжать, сказали, что хотят остаться и контролировать в городе. Мы с мамой очень благодарны Фонду Рината Ахметова за оказанную помощь. Мы не представляем, чтобы мы делали, если бы нам не помогли выехать».

До этого в начале месяца на эту же базу приехали еще 100 переселенцев. Они сменили жителей Краматорска и Славянска, которые проживали здесь с 7-го июня и вернулись уже в свои дома. Задолженность за проживание этих людей с 7 июня, а также стоимость дальнейшего пребывания всех переселенцев, которых на сегодня около 250 человек, оплачивает Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова.

Директор базы отдыха «Медик-2» Иван Сапронов: «Первые переселенцы приехали к нам в начале июня. Люди с трудом выбрались из Славянска, приехали сюда и попросились пожить. Как можно отказать? Поселил в лучших номерах, обеспечил самым необходимым. А потом уже одесские власти сами стали направлять ко мне переселенцев. Набралось полторы сотни человек, а средства на их содержание никто не перечислил. Я договорился с поставщиками, чтобы те отпускали продукты и средства личной гигиены в долг».

На днях Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова перечислил второй транш – за проживание и питание переселенцев в августе. Всего же учреждению перечислено более 1 млн. 300 тыс. грн.