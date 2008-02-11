Количество больных гриппом в Украине увеличивается

По данным Украинского центра гриппа Минздрава Украины, на прошлой неделе наблюдался рост показателя заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в регионах 10 контрольных городов Центра заболело 67 тыс. 348 чел., что на 17,47% больше показателя предыдущей недели. Наибольший удельный вес среди заболевших традиционно составляют дети до 14 лет - 37 тыс. 301 человек (55,39%).

Наиболее тревожные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдаются в таких городах, как Винница, Чернигов, Львов, Киев. В двух из них, а именно Виннице и Львове, заболеваемость превысила эпидемические пороги и равняется 127,73 и 109,84 на 10 тыс. населения.

Среди детей до 2 лет больных насчитывается 6262 ребенка (16,79%), 3-6 лет - 12 тыс.391 (33,22%). Самая многочисленная группа больных гриппом и ОРВИ - это дети от 7 до 14 лет. Их количество за последнюю неделю составляет 18 тыс. 648 чел., то есть 49,99%. В целом с диагнозом грипп/ОРВИ госпитализировано в течение недели 0,48%, то есть 321 чел., из них 280 (87,22%) - дети возрастной группы 0-14 лет.

С целью недопущения распространения гриппа и других ОРВИ среди населения, в частности среди школьников, в качестве противоэпидемической меры, эффективность которой обусловливается ее своевременностью, в г. Киеве с 13 февраля с.г. принято решение о приостановке учебного процесса в школах города (на 14 дней). Также в отдельных селах и городах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Луганской, Полтавской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей и г. Севастополе прекращены учебные процессы в общеобразовательных школах, гимназиях. По оперативным данным Минобразования, по состоянию на 8 февраля с.г. прекращены занятия более чем в 900 учебных заведениях, с общим количеством свыше 367 тыс. учеников.

С целью своевременного реагирования на возможные осложнения эпидемической ситуации в 10 контрольных городах осуществляется еженедельный мониторинг заболеваемости населения. Также в регионах усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима на подконтрольных объектах, в лечебно-профилактических, дошкольных заведениях, школах, предприятиях, местах массового пребывания людей и т. п.

На сегодняшний день анализ эпидситуации по гриппу и ОРВИ в Украине свидетельствует о высокой активности эпидемического процесса респираторных инфекций, что подтверждается как растущим количеством заболевших, так и интенсивностью выделения возбудителей гриппа, что требует активизации противоэпидемической работы на местах, особенно в очагах инфекции, и применения мер и препаратов экстренной профилактики.

По данным Европейской сети наблюдения за гриппом (EISS), активность эпидемического процесса на территории Европы имеет определенную тенденцию к снижению, в большинстве стран регистрируются средние уровни активности гриппа. Высокие уровни заболеваемости регистрируются только в Болгарии, Венгрии, Швейцарии, Великобритании.