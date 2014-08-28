Вода — источник долгой и здоровой жизни
10:09, 28 августа 2014Страна
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Забудьте об экзотических пилюлях и заговоренных снадобьях, продлевающих жизнь
Фото: УНИАН
Секрет долгожительства содержится в… воде. К таким выводам пришли ученые из Оксфорда, пишет newss.net.ua.
Специалисты провели ряд исследований на лабораторных животных и установили, что значительно увеличить продолжительность жизни может так называемая тяжелая вода.
Такая вода отличается от обычной тем, что в ней содержится тяжелый водород, который в 2 раза тяжелее обычного водорода. Эксперимент показал, что тяжелая вода способна увеличить продолжительность жизни в среднем на 10%.
Обогащенная тяжелым водородом вода защищает клетки тела человека от негативного влияния окружающей среды и от действия свободных радикалов, которые являются причиной преждевременного старения.
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