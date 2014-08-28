Вода — источник долгой и здоровой жизни

Секрет долгожительства содержится в… воде. К таким выводам пришли ученые из Оксфорда, пишет newss.net.ua.

Специалисты провели ряд исследований на лабораторных животных и установили, что значительно увеличить продолжительность жизни может так называемая тяжелая вода.

Такая вода отличается от обычной тем, что в ней содержится тяжелый водород, который в 2 раза тяжелее обычного водорода. Эксперимент показал, что тяжелая вода способна увеличить продолжительность жизни в среднем на 10%.

Обогащенная тяжелым водородом вода защищает клетки тела человека от негативного влияния окружающей среды и от действия свободных радикалов, которые являются причиной преждевременного старения.