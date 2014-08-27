Завтра в Украине будут сильные дожди, грозы и порывы ветра

Государственная служба чрезвычайных ситуаций предупреждает о сильных дождях, грозах и порывах ветра 28 августа по Украине.

Как сообщает сайт ГСЧС, по данным Украинского гидрометцентра, 28 августа в Украине, кроме северных и западных областей, местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с, отдельные грозы; ночью в северных, центральных, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях местами ожидаются сильные дожди.

В Киевской области завтра также ожидаются сильные дожди, сообщает ГСЧС.