Завтра в Украине будут сильные дожди, грозы и порывы ветра

17:09, 27 августа 2014
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Местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с

Фото: УНИАН

Государственная служба чрезвычайных ситуаций предупреждает о сильных дождях, грозах и порывах ветра 28 августа по Украине.

Как сообщает сайт ГСЧС, по данным Украинского гидрометцентра, 28 августа в Украине, кроме северных и западных областей, местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с, отдельные грозы; ночью в северных, центральных, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях местами ожидаются сильные дожди.

В Киевской области завтра также ожидаются сильные дожди, сообщает ГСЧС.

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