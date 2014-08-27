Диета по типу темперамента

По преобладающему темпераменту, как утверждают диетологи, можно определить ту диету, которой человеку стоит придерживаться, чтобы оставаться в хорошей форме, пишет nashamama.com.

Худеем правильно:

1. Сангвиники

Будучи людьми спокойными, они легко справляются со всевозможными потрясениями. В еде сангвиники гурманы, они предпочитают необычные блюда. Очень часто за счет разнообразных соусов, добавок и подливок, сангвиники и потребляют лишние калории. Им стоит внимательнее следить за приготовленной собственноручно экзотикой и стараться не злоупотреблять слишком калорийными компонентами будущих блюд. Им следует выбирать диеты, блюда, которые требуют нескольких часов приготовления и овощную или зерновую основу.

2. Флегматики

Флегматики люди медлительные, не любят шума и суеты. Флегматик скорее предпочтет съесть простой кусок хлеба, чем заморачиваться с готовкой. Ловушка для флегматиков - бесконечные перекусы и снеки. Тут бутербродик, через час пакетик чипсов, через полчаса - шоколадка, потом еще бутерброд и так раз двадцать за день - не удивительно, что лишний вес тут как тут.

Флегматикам стоит приложить усилия и заставить себя кушать по часам, два или три раза в день, но полноценно. Одна трапеза непременно должна быть горячей. Также флегматикам не следует забывать о первых блюдах. Лучше всего этому типу подошла бы диета, состоящая из супов или каш.

3. Меланхолики

Усиливать природный пессимизм меланхоликов суровыми и длительными диетами было бы очень жестоко. Поэтому им лучше выбирать краткосрочные диеты, или даже разгрузочные дни, а в обычной жизни добавить в свой рацион больше фруктов, меда и сладостей. От маленького кусочка шоколадки или двух-трех печенек меланхолику станет легче на душе, а заодно появятся энергия и желание вести активный образ жизни, заниматься спортом, что также поможет сбросить лишний вес.

4. Холерики

Холерикам свойственны порывистость, быстрая смена настроений. Терпения у них мало, поэтому они часто попадают в ловушку фаст-фуда и полуфабрикатов - ведь это все не нужно долго готовить, можно просто купить и разогреть. Чтобы сохранить стройность, холерикам лучше держать под рукой овощи и фрукты вместо чипсов и сладостей, а также стоит потратить хотя бы один день в неделю на приготовление нескольких горячих блюд, которые можно разогревать через несколько дней.

Или же заказывать готовые обеды - однако, состоящих из здоровых продуктов, приготовленных с малым количеством жиров. Диета для холерика - любая, но не слишком строгая и не из тех, при которых надо скрупулезно подсчитывать калории.