Психологи рассказали, как на детей влияют необычные имена. Психологи называют негативной современную тенденцию называть детей оригинальными, редкими именами. Дети из-за таких имен впоследствии страдают. Среди имен современных российских детей можно найти такие оригинальные, как Вишня, Радуга, Князь, Аметист и другие. Родителей можно понять – им хочется обозначить уникальность своего чада, пишет svit24.net.

Однако детям оригинальное имя может мешать прижиться в коллективе. Таких детей дразнят, не берут в игры и т.д.

Как результат – у обладателей приметных имен появляются комплексы. Повзрослев, дети часто меняют такие имена на более распространенные.