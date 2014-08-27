27 августа выезд из зоны АТО осуществляется по следующим маршрутам
Гуманитарным штабом и Фондом Рината Ахметова эвакуировано из зоны военных действий 21 228 человек, в том числе около 9 369 тысяч детей
Как сообщили УНИАН в Пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова информирует о следующих маршрутах, по которых 27 августа осуществляется выезд из зоны АТО :
Макеевка – Донецк – Красноармейск
Макеевка – Донецк – Изюм
Енакиево – Изюм
Енакиево – Красноармейск
Харцызск - Красноармейск
Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров.
Чтобы записаться на выезд, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001
или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua.
В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:
095 199 74 81
050 620 2915
063 117 89 01
Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.
По состоянию на сегодняшний день, Штабом и Фондом Рината Ахметова эвакуировано из зоны военных действий 21 228 человек, в том числе около 9 369 тысяч детей. В местах компактного проживания размещено 6 136 человек, в том числе на базах предприятий Группы СКМ.
Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:
+38 044 502 52 12
http://www.fdu.org.ua/help/vostok