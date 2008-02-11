Состоится подписание соглашения с правительством Японии о предоставлении гранта на оборудование для детских больниц

Завтра, 12 февраля, в 9.45 состоится торжественная церемония подписания Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Японии о предоставлении грантовой помощи на реализацию второй фазы проекта улучшения медицинского оборудования для детских больниц и Согласованного протокола по процедурным деталям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, с украинской стороны соглашение подпишет министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, с японской - Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине И.В. Муцуо МАБУЧИ.

Место проведения церемонии: ул. Грушевского 12/2, зал коллегии, 4-й этаж (зал коллегии Минэкономики)

По вопросам аккредитации представителей СМИ необходимо обращаться в пресс-службу Минэкономики по тел. 253-72-35, или направлять заявку по электронному адресу press@me.gov.ua.

Аккредитация проводится сегодня до 19.00.