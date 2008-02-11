Зарегистрирована первая смерть от пассивного курения

Молодая официантка, страдающая астмой, умерла спустя 20 минут после начала своей смены. Медики предполагают, что виной всему — густой табачный дым. Естественно, сама женщина сигареты в рот не брала — это бы её убило. Но простого воздержания оказалось недостаточно. Женщина работала в баре, клиенты почти все курили, а помещение плохо проветривалось.

Надышавшись табачного дыма, женщина умерла от острейшего приступа астмы.

Тело умершей официантки обследовал специалист Мичиганского университета профессор Кеннет Розенман. Согласно его отчёту, в баре, где работала женщина, было сильно накурено. Это и вызвало приступ астмы.

Ещё в 2006 году в медицинских отчётах появились указания на то, что пассивное курение может вызывать болезни сердца и рак лёгких. Но прямых подтверждений смертельной опасности пассивного курения пока не было. Теперь же профессор Розенман и его коллеги считают, что получили достаточно доказательств.

Кроме того, Розенмана беспокоит долгосрочное влияние пассивного курения на здоровых людей. По его словам, этот смертельный случай — первый звонок для профсоюзов и борцов за права населения.

В США 23 штата уже приняли запрет курения в ресторанах и барах. Штат Мичиган в этот список не входит. Владельцы местных точек общепита активно борются против запрета, поскольку боятся мгновенного оттока курящих клиентов. Но, по мнению Розенмана, запрет, наоборот, заманит в рестораны огромное число некурящих.

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