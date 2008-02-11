В Полтавской области начали реформировать медицину

В Полтавской области началась реализация проекта "Содействие реформированию вторичной медицины в Украине", который разработан Евросоюзом.

Как сообщила журналистам заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Надежда МЯКУШКО, в рамках проекта будут проходить мероприятия по обучению медицинских работников, а также будут внедряться европейские системы контроля за качеством предоставления медицинских услуг.

“Стоит отметить, что в рамках программы, особое внимание будет уделяться сельской глубинке, где проблема получения качественной и своевременной медицинской помощи остается самой острой уже длительный период”, - заявила Н.МЯКУШКО.

“Система лечебно-профилактических заведений области, которые предоставляют медико-санитарную помощь на селе составляет 740 фельдшерско-аккушерских пунктов, 172 сельские лечебные амбулатории. Вторичную спецмедпомощь сельские жители получают в 25 центральных районных больницах. Наибольшая проблема по селам остается та же - обеспечение жителей сел первичной медико-санитарной помощью. В некоторых селах с населением до 1000 человек нет ФАПа, поэтому будем работать над разукрупнением участков обслуживания”, - заявил начальник управления охраны здоровья Полтавской ОГА Виктор ЛЫСАК. По его словам, за последние три года за счет госбюджета в области полностью оборудованы 58 ФАПов, на что потрачено 1,4 млн. грн. более 6,7 млн. грн. использовано на переоборудование амбулаторий.

В проекте ЕС "Содействие реформированию вторичной медицины в Украине" Полтавской области отведена роль пилотной области. Кроме Полтавской области в проекте участвуют Харьковская и Житомирская области.