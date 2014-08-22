Украина может полностью отказаться от импорта российских медикаментов

Украина может полностью отказаться от импорта медицинских препаратов из Российской Федерации, заменив их медикаментами собственного производства и производства третьих стран.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

«Мы привыкли покупать определенные препараты в России. Но по нашему предварительному анализу,100% всех российских препаратов можно заменить», - сказал Сердюк.

По его словам, есть всего 20-30 медпрепаратов российского производства, аналогов которым нет, но это «препараты-«пустышки», либо же придуманные просто так». В пример Сердюк привел один из медикаментов, выпускаемых в РФ, от использования которого большинство стран мира отказалось еще в 30-е годы прошлого века.

«Две или три недели назад все бегали с противогангренозной сывороткой, которая выпускается только в России. Мы подумали, что если она так нужна, то, наверное, она есть и в других странах, потому что гангрена есть где угодно. Мы дали запрос нашим европейским коллегам – найдите эту сыворотку. И они нашли. В музее Пастера! Почему? Потому что с 1939 года она не используется нигде, кроме России».

Всего, по оценкам эксперта, в 2013 году Украина импортировала из РФ медицинских препаратов на сумму 1 млрд грн.

Справка УНИАН. По данным Государственной фискальной службы, в январе-июле текущего года Украина импортировала дозированных или фасованных для розничной торговли лекарственных изделий на 1,275 млрд долл., экспортировала – 134,4 млн долл. Основными поставщиками этой продукции в страну по итогам 7 месяцев текущего года были Германия, Индия и Франция.