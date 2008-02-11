11 февраля - Всемирный день больного
10:36, 11 февраля 2008Страна
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Был учрежден в 1992 году
Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года папой Иоанном Павлом II. Отмечается католиками в день Лурдской Богоматери.
В специальном послании папы говорилось о том, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет свою цель: дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий.
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