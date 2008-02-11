В Полтавской области заболеваемость гриппом возросла

10:03, 11 февраля 2008
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Приостановлены занятия в 48 школах области

В Полтавской области из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями приостановлены занятия в 48 школах области.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Полтавской области.

По их данным, согласно распоряжений местных органов исполнительной власти и с целью профилактики по возникновению эпидемии гриппа, приостановлены занятия в 48 школах области, в том числе в Лубненском районе – в 42-х, в Миргородском районе – в 1-й, в Полтавском районе – в 1-й, в Котелевском районе – в 1-й и в Великобагачанском районе – в 3-х. Ситуация находится под контролем Главного управления здравоохранения Полтавской облгосадминистрации.

 

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