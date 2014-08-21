Руководителям медучреждений рекомендуют способствовать трудоустройству медиков – переселенцев из зоны АТО

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало руководителям учреждений здравоохранения, непосредственно подчиненных Минздраву, и учреждений здравоохранения сферы управления структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных и городских госадминистраций, способствовать трудоустройству медиков, которые не уволились по основному месту работы и выехали из зоны АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в случае отсутствия у работников учреждений здравоохранения, которые перемещаются из зоны АТО, отдельных документов, необходимых для трудоустройства, они могут использовать информацию Автоматизированной базы данных медицинских, фармацевтических и научно-педагогических работников, которая функционирует в сфере здравоохранения, в частности подтверждение факта работы в учреждениях здравоохранения, наличие соответствующего образования, аттестация и повышение квалификации по определенной специальности (специальностям) и тому подобное.

Кроме этого, информация Автоматизированной базы данных может быть использована руководителями учреждений здравоохранения для анализа наличия вакантных должностей при решении вопросов относительно возможности трудоустройства работников учреждений здравоохранения, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции.

Минздрав имеет право выдавать работникам учреждений здравоохранения и образования справки о включении их в Автоматизированную базе данных. Для получения отмеченной информации нуждающемуся в ней лицу, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в государственное предприятие «Укрмедреестр» по адресу: Киев, улица Грушевского, 7 и предъявить удостоверяющий личность документ. Телефон для справок: (044) 227-41-75.

По состоянию на 20 августа уже 20 медикам – переселенцам из зоны АТО выданы такие справки.

Автоматизированная база данных создана в соответствии с приказом Минздрава от 19 декабря 2006 года №842 «О формировании автоматизированной базы данных медицинских, фармацевтических и научно-педагогических работников сферы управления Минздрава Украины», зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 15 января 2007 года №18/13285. Это автоматизированный банк данных, созданный для обеспечения единого отраслевого учета руководителей, профессионалов, специалистов по направлению «Медицина» и «Фармация», которые работают в органах управления и заведениях, предприятиях, учреждениях здравоохранения сферы управления Минздрава Украины.

Автоматизированная база данных содержит информацию о паспортных данных работников учреждений здравоохранения, должности, которые они занимают, наличие соответствующего образования, аттестацию по определенной специальности (специальностям) и тому подобное.